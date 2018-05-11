В Госдуме рассматривают две кандидатуры на пост министра образования

В Госдуме рассматривают двух кандидатов, один из которых в новом правительстве может стать министром образования. По словам первого замглавы профильного Комитета нижней палаты парламента Олега Смолина, это и.о. главы Минобразования Ольга Васильева и директор центра "Сириус" Елена Шмелёва. Слова Смолина приводит РИА "Новости".

Он также не исключает, что власти склоняются к тому, чтобы разделить министерство на два ведомства: Министерство образования и Министерство науки. В свою очередь источник агентства сообщает, что последнему могут перейти функции Федерального агентства научных организаций.