В Госдуме рассматривают две кандидатуры на пост министра образования
Здание Министерства образования и науки. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
В Госдуме рассматривают двух кандидатов, один из которых в новом правительстве может стать министром образования. По словам первого замглавы профильного Комитета нижней палаты парламента Олега Смолина, это и.о. главы Минобразования Ольга Васильева и директор центра "Сириус" Елена Шмелёва. Слова Смолина приводит РИА "Новости".
Он также не исключает, что власти склоняются к тому, чтобы разделить министерство на два ведомства: Министерство образования и Министерство науки. В свою очередь источник агентства сообщает, что последнему могут перейти функции Федерального агентства научных организаций.
Как уже сообщал Лайф, правительство ушло в отставку после инаугурации президента РФ Владимира Путина. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что новый кабмин будет сформирован до 18 мая.