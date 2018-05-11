ГД планирует рассмотреть кандидатуру на пост главы Счётной палаты 22 или 24 мая

Депутаты Госдумы могут рассмотреть кандидатуру на пост главы Счётной палаты 22 или 24 мая в рамках пленарного заседания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

— Скорее всего, рассмотреть кандидатуру главы Счётной палаты на пленарном заседании Госдумы удастся 22 или 24 мая, — приводит слова собеседника агентство.