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Опубликовано 11 мая 2018, 17:20

ГД планирует рассмотреть кандидатуру на пост главы Счётной палаты 22 или 24 мая

Фото: &copy;РИА Новости/Михаил Воскресенский

Фото: ©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Депутаты Госдумы могут рассмотреть кандидатуру на пост главы Счётной палаты 22 или 24 мая в рамках пленарного заседания. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

— Скорее всего, рассмотреть кандидатуру главы Счётной палаты на пленарном заседании Госдумы удастся 22 или 24 мая, — приводит слова собеседника агентство.

Ранее сообщалось, что должность главы Счётной палаты предложили экс-министру финансов Алексею Кудрину. 14 мая президиум фракции "Единая Россия" соберётся на встречу с Кудриным, где возможно и будет объявлено о согласии председателя совета Центра стратегических разработок возглавить ведомство.

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Янковская Ольга
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