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Опубликовано 11 мая 2018, 17:52

Электромобили могут освободить от транспортного налога на 5 лет

Фото &copy; РИА Новости/Евгений Биятов

Фото © РИА Новости/Евгений Биятов

Группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, освобождающий владельцев электромобилей от транспортного налога на 5 лет. Парламентарии считают, что это позволит стимулировать спрос на такие авто.

— Льготы по транспортному налогу <...> безусловно, будут способствовать развитию рынка электромобилей в стране, — говорится в пояснительной записке.

Если документ будет принят, налоговые каникулы продлятся с 1 января 2019 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года.

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Иван Гусев
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