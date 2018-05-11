Электромобили могут освободить от транспортного налога на 5 лет
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Группа депутатов от ЛДПР внесла законопроект, освобождающий владельцев электромобилей от транспортного налога на 5 лет. Парламентарии считают, что это позволит стимулировать спрос на такие авто.
— Льготы по транспортному налогу <...> безусловно, будут способствовать развитию рынка электромобилей в стране, — говорится в пояснительной записке.
Если документ будет принят, налоговые каникулы продлятся с 1 января 2019 года и будут действовать до 31 декабря 2024 года.