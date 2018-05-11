Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 17:22

Twitch требует компенсацию от стримера, подавшего на сервис в суд

Фото: &copy; facebook.com/PhantomL0rd

Фото: © facebook.com/PhantomL0rd

В компании уверены, что своими обвинениями стример навредил ей и всем пользователям в том числе.

В конце февраля забаненный стример Counter-Strike: Global Offensive Джеймс Варга (PhantomL0rd) подал в суд на Twitch из-за упущенной выгоды и "вреда репутации". Его канал заблокировали из-за скандала с рекламой сервисов-казино для CS:GO.

Представители сервиса заявили, что блокировка учётной записи PhantomL0rd была справедливой, поэтому в ответ компания требует "компенсацию за ущерб", который был причинён забаненным стримером Twitch и всем пользователям площадки. В компании заявили, что "вред", который указал стример, является "предполагаемым и неустановленным" и существует только в теории.

Напомним, Twitch запрещает показывать или продвигать незаконную деятельность, мошеннические схемы или различные пирамиды, а также возможности для инвестиций, которые не разрешены соответствующими законами.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • суд
  • США
  • twitch
  • В мире
  • Гаджеты
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar