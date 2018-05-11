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Регион
Опубликовано 11 мая 2018, 16:52

Microsoft выпустит лимитированную версию Xbox One X в стиле "Чёрной пантеры"

Фото: &copy; Microsoft

Фото: © Microsoft

Всего разработчики из американской корпорации планируют разыграть пять уникальных консолей.

15 мая на Blu-Ray и в цифровых сервисах выходит фильм "Чёрная пантера". В связи с этим Microsoft создала специальную версию Xbox One X.

Гаджет и оба входящих в комплект контроллера выполнены в стиле картины с изображением двух версий масок Чёрной пантеры. Вместе с этим на консоли изображены два ожерелья, с помощью которых появлялись костюмы, а также всевозможные орнаменты.

Также на консоли и контроллерах изображён официальный логотип фильма. Всего таких консолей будет пять. Microsoft планирует разыграть их вместе с копией фильма на Blu-Ray в разрешении 4К.

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Сергей Сурепин
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