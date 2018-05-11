Microsoft выпустит лимитированную версию Xbox One X в стиле "Чёрной пантеры"
Фото: © Microsoft
Всего разработчики из американской корпорации планируют разыграть пять уникальных консолей.
15 мая на Blu-Ray и в цифровых сервисах выходит фильм "Чёрная пантера". В связи с этим Microsoft создала специальную версию Xbox One X.
Гаджет и оба входящих в комплект контроллера выполнены в стиле картины с изображением двух версий масок Чёрной пантеры. Вместе с этим на консоли изображены два ожерелья, с помощью которых появлялись костюмы, а также всевозможные орнаменты.
Также на консоли и контроллерах изображён официальный логотип фильма. Всего таких консолей будет пять. Microsoft планирует разыграть их вместе с копией фильма на Blu-Ray в разрешении 4К.