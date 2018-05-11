В России могут ввести наказание за исполнение введённых против РФ санкций

Законопроект предполагает внесение новой статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей в том числе большие штрафы.

Совет Федерации 30 мая может рассмотреть проект закона об уголовной ответственности для тех, кто исполняет антироссийские санкции, введённые другими государствами. Об этом сообщает ТАСС.

— Мы можем рассмотреть этот законопроект на заседании 30 мая, если Дума примет его к этому времени, — сообщил собеседник издания в Совфеде.

Отмечается, что Дума может утвердить проект этого закона 24 мая уже в третьем чтении, и до 30-го он попадёт в Совет Федерации.