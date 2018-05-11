Солист шотландской рок-группы Frightened Rabbit найден мёртвым

Полицейские разыскивали Скотта Хатчисона в течение двух суток. Незадолго до исчезновения он оставил в своём "твиттере" тревожное сообщение: "Я ушел. Спасибо".

Тело 36-летнего Скотта Хатчисона было найдено в реке недалеко от пристани порта Эдгар, сообщает The Hollywood Reporter. До этого полиция двое суток разыскивала солиста популярной рок-группы Frightened Rabbit. Сообщалось, что Хатчисон покинул номер своего отеля в городе Саут-Квинсферри, после чего перестал выходить на связь.

Точные причины смерти музыканта не разглашаются, в полицейском рапорте сказано, что Хатчисон утонул. Однако его исчезновение сразу насторожило семью, поскольку мужчина страдал тяжёлой депрессией, а в день пропажи оставил в своём "твиттере" тревожное сообщение: "Я ушел. Спасибо".