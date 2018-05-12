Одну из самых богатых украинок зарезали на вилле в Черногории
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Тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой нашли в черногорском городе Котор 11 мая возле виллы, где она жила, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, она была убита ножом.
Согласно одной из версий правоохранителей, Лашманова могла стать жертвой грабителей. Ведётся расследование.
Лашманова руководила рядом компаний, среди которых отельный комплекс Perla в Тивате, салон красоты в пятизвёздочном апарт-отеле в Будве. РИА "Новости-Украина" сообщает, что девушка является одной из самых богатых гражданок страны. Стоимость активов Лашмановой оценивают в 105 миллионов евро.