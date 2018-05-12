Одну из самых богатых украинок зарезали на вилле в Черногории

Тело гражданки Украины Анастасии Лашмановой нашли в черногорском городе Котор 11 мая возле виллы, где она жила, сообщают местные СМИ. По предварительной информации, она была убита ножом.

Лашманова руководила рядом компаний, среди которых отельный комплекс Perla в Тивате, салон красоты в пятизвёздочном апарт-отеле в Будве. РИА "Новости-Украина" сообщает, что девушка является одной из самых богатых гражданок страны. Стоимость активов Лашмановой оценивают в 105 миллионов евро.