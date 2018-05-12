"Я отказываюсь постоянно быть сверху". Седокова раскритиковала шоу "Холостяк"

Анна Седокова раскритиковала современных мужчин, заявив что они слишком робкие. Об этом она написала в своей колонке в журнале SNC .

"Мужчины стали нерешительными. Знаете, такая мужественная пассивность. И я сейчас не о застенчивых милашах, а о больших, сильных, влиятельных. Они больше не делают первые шаги, они ждут, что мы сделаем эти шаги сами", — заявила Анна.

Певица уверена, что свою роль в этом сыграло в том числе и шоу "Холостяк". "Я знаю, кто, возможно, во всем виноват. Егор Крид и проект "Холостяк"! Я-то давно невзлюбила это шоу по личным причинам, невольно став участницей одного из сезонов. Но даже не будь в моей жизни такого опыта, в случае, когда в прайм-тайм на ТНТ показывают десятки женщин, отчаянно сражающихся за сердце одного классного парня и при этом живущих в одном доме под прицелами телекамер, феминистка во мне кричит "остановитесь"!" — пишет певица.

"Итак, для тех, кто не в курсе, пересказываю: в предыдущей серии красавчик Егор с грустным видом наклоняется к Даше и сексуально шепчет ей на ухо: "Действуй! Будь активнее! Завоёвывай меня!" Юная Галя 1995 года рождения, в совершенстве владеющая английским и испанским и преподаванием зарабатывающая себе на жизнь, робко смотрит на Егора, а он ей заявляет: "Тебе нужно быть порешительней…" Нет, Галя, не нужно! Бежать нужно, срочно", — пишет Седокова в своей колонке.

При этом она отмечает, что в жизни Егор Крид совершенно не такой, как в шоу.

— Я лично знакома с Егором, он отличный парень и за пределами шоу именно он ради девушек совершает поступки. И я хочу, чтобы всё стало как прежде. Я отказываюсь бороться за мужчину, отказываюсь постоянно быть сверху, потому что я — женщина. Я не охотница. Я хочу любить и растворяться, быть нежной и страстной, я хочу смотреть на своего мужчину снизу вверх. Я хочу, чтобы он, применив всю свою силу, кинул меня на кровать и придавил своим весом, и чтобы мы меняли позиции: то я сверху, то он. Я скучаю по поступкам, — пишет Седокова.