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Регион
Опубликовано 12 мая 2018, 23:29

На "Евровидении" у британки во время выступления вырвали микрофон

На конкурсе "Евровидение" неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании в разгар выступления. Видео в Сеть выложил журналист Le Figaro.

Певица SuRie (Сюзанна Мари Корк) представляла Великобританию с песней Storm. Мужчина вырвал у неё микрофон и успел что-то прокричать. В это время бэк-вокал не прекращал петь, и, после того как зрителя увели со сцены, исполнительница продолжила выступление.

Это не первый подобный инцидент на конкурсе. Например, в 2017 году в ходе выступления украинской певицы Джамалы пранкер с австралийским флагом на шее выскочил на сцену и, танцуя под музыку, внезапно оголил ягодицы.

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Эмила Сидорова
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