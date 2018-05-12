На "Евровидении" у британки во время выступления вырвали микрофон

На конкурсе "Евровидение" неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании в разгар выступления. Видео в Сеть выложил журналист Le Figaro.

#Eurovision Intrusion sur scène pendant la prestation de SuRie pour le Royaume-Uni. Elle pourrait rechanter à la fin pic.twitter.com/x3O8eL5IX4 — Damien Mercereau (@DamienMercereau) 12 мая 2018 г.

Певица SuRie (Сюзанна Мари Корк) представляла Великобританию с песней Storm. Мужчина вырвал у неё микрофон и успел что-то прокричать. В это время бэк-вокал не прекращал петь, и, после того как зрителя увели со сцены, исполнительница продолжила выступление.