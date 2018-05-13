Певица, у которой на "Евровидении" вырвали микрофон, не будет выступать повторно

Певица SuRie (Сюзанна Мари Корк, представляющая Великобританию на конкурсе "Евровидение") не будет выступать второй раз после инцидента с микрофоном.

Британке предложили перевыступить после инцидента с проникшим на сцену мужчиной, но SuRie и её команда решили, что выступать ещё раз им не требуется, — они гордятся своим выступлением.