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Регион
Опубликовано 13 мая 2018, 00:22

Певица, у которой на "Евровидении" вырвали микрофон, не будет выступать повторно

Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Певица SuRie (Сюзанна Мари Корк, представляющая Великобританию на конкурсе "Евровидение") не будет выступать второй раз после инцидента с микрофоном.

Британке предложили перевыступить после инцидента с проникшим на сцену мужчиной, но SuRie и её команда решили, что выступать ещё раз им не требуется, — они гордятся своим выступлением.

Напомним, на конкурсе "Евровидение" неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании в разгар выступления.

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Эмила Сидорова
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