Певица, у которой на "Евровидении" вырвали микрофон, не будет выступать повторно
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Певица SuRie (Сюзанна Мари Корк, представляющая Великобританию на конкурсе "Евровидение") не будет выступать второй раз после инцидента с микрофоном.
Британке предложили перевыступить после инцидента с проникшим на сцену мужчиной, но SuRie и её команда решили, что выступать ещё раз им не требуется, — они гордятся своим выступлением.
Напомним, на конкурсе "Евровидение" неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании в разгар выступления.