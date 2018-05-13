Зритель, отобравший у финалистки "Евровидения" микрофон, оказался философом

Британские СМИ установили личность мужчины, который выбежал на сцену во время выступления на "Евровидении" участницы из Соединённого Королевства.

Как сообщает The Sun, в социальных сетях он известен под псевдонимом DrACactivism и позиционирует себя философом.

СМИ отмечают, что это уже не первый подобный случай в его жизни. В апреле прошлого года он выбежал на сцену во время финала шоу "Голос" (The Voice), а во время вручения Национальной телевизионной премии Британии прервал ведущего Дермота О'Лири.