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Регион
Опубликовано 13 мая 2018, 02:00

Зритель, отобравший у финалистки "Евровидения" микрофон, оказался философом

DrACactivism. Фото Twitter/@DrACactivism

DrACactivism. Фото Twitter/@DrACactivism

Британские СМИ установили личность мужчины, который выбежал на сцену во время выступления на "Евровидении" участницы из Соединённого Королевства.

Как сообщает The Sun, в социальных сетях он известен под псевдонимом DrACactivism и позиционирует себя философом.

СМИ отмечают, что это уже не первый подобный случай в его жизни. В апреле прошлого года он выбежал на сцену во время финала шоу "Голос" (The Voice), а во время вручения Национальной телевизионной премии Британии прервал ведущего Дермота О'Лири.

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Евгений Шуваев
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