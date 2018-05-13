В Лиссабоне назвали победителя "Евровидения-2018"
Нетта Барзилай. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победителем музыкального конкурса "Евровидение-2018", который прошёл в столице Португалии.
The Winner of the 2018 #Eurovision Song Contest is ISRAEL! #ESC2018 #AllAboard pic.twitter.com/Myre7yh3YV— Eurovision (@Eurovision) 12 мая 2018 г.
25-летняя певица выступила в Лиссабоне с песней Toy. После голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.
На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, на третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You.