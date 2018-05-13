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Опубликовано 13 мая 2018, 01:43

В Лиссабоне назвали победителя "Евровидения-2018"

Нетта Барзилай. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Нетта Барзилай. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победителем музыкального конкурса "Евровидение-2018", который прошёл в столице Португалии.

25-летняя певица выступила в Лиссабоне с песней Toy. После голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.

На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego, на третьем — Сезар Сэмпсон из Австрии с композицией Nobody But You.

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Александра Вишнякова
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