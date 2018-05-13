В Лиссабоне назвали победителя "Евровидения-2018"

Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победителем музыкального конкурса "Евровидение-2018", который прошёл в столице Португалии.

25-летняя певица выступила в Лиссабоне с песней Toy. После голосования жюри и зрителей она набрала 529 баллов.