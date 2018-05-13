Вырвавшего микрофон у финалистки "Евровидения" передали полиции

Европейский вещательный союз (EBU) выразил сожаление в связи с инцидентом в финале "Евровидения", когда зритель вырвал у представительницы Великобритании микрофон. По словам организаторов конкурса, нарушителя уже передали полиции.

— EBU сожалеет о вторжении на сцену, которое произошло во время выступления Британии на финальном шоу "Евровидения". Человек, совершивший этот поступок, уже передан в ведение полиции, — говорится в заявлении в "Инстаграме" конкурса.

Напомним, на конкурсе "Евровидение" неизвестный выбежал на сцену и выхватил микрофон у певицы из Великобритании SuRie в разгар выступления. Британской делегации предложили спеть ещё раз, но они отказались, поскольку "очень гордятся" выступлением своей исполнительницы.