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Опубликовано 13 мая 2018, 03:46

Участник "Евровидения" от Украины укусил ведущую

Певец Меловин. Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости/Владимир Астапкович

Певец Меловин. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Это произошло в прямом эфире, когда певец отвечал на вопрос, есть ли в нём что-то от вампира.

Певец Melovin, который представлял Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, укусил ведущую за плечо во время интервью.

Она обратила внимание на внешний вид исполнителя: на его линзы и перстни. На вопрос, считает ли он, что в нём есть что-то от вампира, артист ответил утвердительно, а потом в шутку укусил ведущую.

Напомним, победителем конкурса "Евровидение-2018" стала израильская певица Нетта Барзилай с композицией Toy. Участница от России — Юлия Самойлова — не прошла в финальный этап конкурса.

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Евгений Шуваев
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