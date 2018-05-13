Участник "Евровидения" от Украины укусил ведущую

Это произошло в прямом эфире, когда певец отвечал на вопрос, есть ли в нём что-то от вампира.

Певец Melovin, который представлял Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, укусил ведущую за плечо во время интервью.

Она обратила внимание на внешний вид исполнителя: на его линзы и перстни. На вопрос, считает ли он, что в нём есть что-то от вампира, артист ответил утвердительно, а потом в шутку укусил ведущую.