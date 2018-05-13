Участник "Евровидения" от Украины укусил ведущую
Певец Меловин. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович
Это произошло в прямом эфире, когда певец отвечал на вопрос, есть ли в нём что-то от вампира.
Певец Melovin, который представлял Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне, укусил ведущую за плечо во время интервью.
Она обратила внимание на внешний вид исполнителя: на его линзы и перстни. На вопрос, считает ли он, что в нём есть что-то от вампира, артист ответил утвердительно, а потом в шутку укусил ведущую.
#melovin pic.twitter.com/f8xVfsFmqu— дыханье бессонницы раннею ранью (@leackerman_) 12 мая 2018 г.
Напомним, победителем конкурса "Евровидение-2018" стала израильская певица Нетта Барзилай с композицией Toy. Участница от России — Юлия Самойлова — не прошла в финальный этап конкурса.