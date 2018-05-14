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Регион
Опубликовано 13 мая 2018, 21:26

Неймар стал футболистом года во Франции

Неймар. Фото: &copy; flickr/Renan Katayama

Неймар. Фото: © flickr/Renan Katayama

Самый дорогой игрок мира был признан лучшим, обойдя двух своих одноклубников — Эдинсона Кавани и Килиана Мбаппе.

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар был признан футболистом года, сообщает AFP.

26-летний бразилец получил свою награду из рук своего легендарного соотечественника Роналдо. Кроме двух товарищей по команде, конкуренцию в борьбе за этот трофей ему составил форвард "Марселя" Флориан Товен.

Неймар перешёл в парижский клуб из "Барселоны" летом 2017 года. За его трансфер было заплачено 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим игроком в мире. В матчах Лиги 1 нынешнего сезона он провёл 20 игр, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. В феврале нынешнего года бразилец получил травму и теперь восстанавливается к предстоящему чемпионату мира в России.

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Евгений Шуваев
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