Неймар стал футболистом года во Франции

26-летний бразилец получил свою награду из рук своего легендарного соотечественника Роналдо. Кроме двух товарищей по команде, конкуренцию в борьбе за этот трофей ему составил форвард "Марселя" Флориан Товен.

Неймар перешёл в парижский клуб из "Барселоны" летом 2017 года. За его трансфер было заплачено 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим игроком в мире. В матчах Лиги 1 нынешнего сезона он провёл 20 игр, в которых забил 19 голов и отдал 13 результативных передач. В феврале нынешнего года бразилец получил травму и теперь восстанавливается к предстоящему чемпионату мира в России.