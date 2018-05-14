Полиция вышла на след убийцы одной из самых богатых украинок

Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные во дворе дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков за последние месяцы.

Полицейские связывают убийство украинской бизнес-леди Анастасии Лашмановой в Черногории с ревностью. Об этом сообщает "Страна.ua".

Издание отмечает, что, предположительно, мужчина, подозреваемый в совершении преступления, находился в любовных отношениях с Лашмановой. По данным полиции, злоумышленник поссорился со своей возлюбленной, после чего зарезал её ножом.

В настоящее время мужчина находится в розыске. Правоохранители опросили уже нескольких человек, в том числе и отца подозреваемого.