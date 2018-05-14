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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 05:00

Полиция вышла на след убийцы одной из самых богатых украинок

Фото: &copy; РИА Новости/Александр Имедашвили

Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

Выйти на след подозреваемого помогли камеры, установленные во дворе дома убитой женщины, а также распечатки телефонных звонков за последние месяцы.

Полицейские связывают убийство украинской бизнес-леди Анастасии Лашмановой в Черногории с ревностью. Об этом сообщает "Страна.ua".

Издание отмечает, что, предположительно, мужчина, подозреваемый в совершении преступления, находился в любовных отношениях с Лашмановой. По данным полиции, злоумышленник поссорился со своей возлюбленной, после чего зарезал её ножом.

В настоящее время мужчина находится в розыске. Правоохранители опросили уже нескольких человек, в том числе и отца подозреваемого.

Как ранее сообщал Лайф, тело Анастасии Лашмановой обнаружили в черногорском городе Котор 11 мая возле виллы, где она жила.

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Артём Андреев
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