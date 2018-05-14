"Мост глупости" в Питере готовится к юбилею: под ним застряла 149-я "газель"
Жертвой "моста глупости" на Софийской улице в Санкт-Петербурге стала очередная, 149-я по счёту, "газель". Этим достижением мост похвастался в своём аккаунте в "Твиттере". Напомним, что предыдущий рекорд в 148 машин был установлен 11 мая.
Мост прославился благодаря крупной предупреждающей надписи "Газель" не проедет", которую водители раз за разом игнорируют. Теперь он готовится к юбилею, ведь следующая застрявшая "газель" станет 150-й.
149-я! Вы уже решили, что подарите мне на юбилей?
Лучший вариант подарка предложил пользователь "Твиттера" Олег Афанасьев.
151-ю "газель"!
Отметим, что предыдущей "газели", которая застряла под мостом ночью 11 мая, будущий юбиляр был явно не рад.
Спите, наверное? Хорошо вам... А меня разбудили!