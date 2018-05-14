"Мост глупости" в Питере готовится к юбилею: под ним застряла 149-я "газель"

Жертвой "моста глупости" на Софийской улице в Санкт-Петербурге стала очередная, 149-я по счёту, "газель". Этим достижением мост похвастался в своём аккаунте в "Твиттере". Напомним, что предыдущий рекорд в 148 машин был установлен 11 мая.