В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за поддержку санкций США

Документ предусматривает четыре года лишения свободы или штраф до 600 тысяч рублей.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за поддержку антироссийских санкций Запада. Согласно поправкам, в России могут наказывать за это лишением свободы до четырёх лет, принудительными работами на аналогичный срок или штрафом до 600 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

Документ также предлагает наказывать и тех граждан, действия которых могут способствовать введению санкций. Для них предусматривается лишение свободы сроком до трёх лет или штраф до 500 тысяч.