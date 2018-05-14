Актёр "Теории Большого взрыва" получил травму во время спектакля

Джим Парсонс выступал в утреннем спектакле под названием The Boys in the Band. Оттуда его доставили в травмпункт.

Актёр, известный по роли Шелдона Купера в популярном комедийном сериале "Теория Большого взрыва", любит играть в спектаклях. Во время одного из них он получил травму.

Джим Парсонс споткнулся. По словам очевидцев, пока его товарищи по сцене кланялись публике, он хромал и уходил с представления. В результате этого вечернее шоу пришлось отменить.