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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 10:09

Актёр "Теории Большого взрыва" получил травму во время спектакля

Фото: &copy;&nbsp;Omar Vega / Invision / AP

Фото: © Omar Vega / Invision / AP

Джим Парсонс выступал в утреннем спектакле под названием The Boys in the Band. Оттуда его доставили в травмпункт.

Актёр, известный по роли Шелдона Купера в популярном комедийном сериале "Теория Большого взрыва", любит играть в спектаклях. Во время одного из них он получил травму.

Джим Парсонс споткнулся. По словам очевидцев, пока его товарищи по сцене кланялись публике, он хромал и уходил с представления. В результате этого вечернее шоу пришлось отменить.

Театральная постановка вернётся к своему привычному расписанию в ближайшие дни. Сам же спектакль The Boys in the Band рассказывает о вечеринке в честь пятидесятилетия героя-гомосексуалиста и неожиданных последствиях, которыми оборачивается этот праздник.

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Сергей Сурепин
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