Актёр "Теории Большого взрыва" получил травму во время спектакля
Фото: © Omar Vega / Invision / AP
Джим Парсонс выступал в утреннем спектакле под названием The Boys in the Band. Оттуда его доставили в травмпункт.
Актёр, известный по роли Шелдона Купера в популярном комедийном сериале "Теория Большого взрыва", любит играть в спектаклях. Во время одного из них он получил травму.
Джим Парсонс споткнулся. По словам очевидцев, пока его товарищи по сцене кланялись публике, он хромал и уходил с представления. В результате этого вечернее шоу пришлось отменить.
Театральная постановка вернётся к своему привычному расписанию в ближайшие дни. Сам же спектакль The Boys in the Band рассказывает о вечеринке в честь пятидесятилетия героя-гомосексуалиста и неожиданных последствиях, которыми оборачивается этот праздник.