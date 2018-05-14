Звезда "Дэдпула" попыталась пройти игру про самого себя. Получилось ужасно

Сейчас по всему миру продолжается активная рекламная кампания продолжения фильма про одного из героев Marvel.

Актёр Райан Рейнольдс пришёл в гости к ирландскому видеоблогеру, который известен под псевдонимом jacksepticeye. Тот предложил ему пройти игру Deadpool студии High Moon.

У популярного актёра возникли трудности с управлением. В итоге блогер решил помочь ему — звезда YouTube забрал у Рейнольдса контроллер и больше не отдавал, пытаясь пройти игру сам. Во время этого всего они мило беседовали.