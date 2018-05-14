Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 10:33

Звезда "Дэдпула" попыталась пройти игру про самого себя. Получилось ужасно

Скриншот видео&nbsp;jacksepticeye
Скриншот видео jacksepticeye

Сейчас по всему миру продолжается активная рекламная кампания продолжения фильма про одного из героев Marvel.

Актёр Райан Рейнольдс пришёл в гости к ирландскому видеоблогеру, который известен под псевдонимом jacksepticeye. Тот предложил ему пройти игру Deadpool студии High Moon.

У популярного актёра возникли трудности с управлением. В итоге блогер решил помочь ему — звезда YouTube забрал у Рейнольдса контроллер и больше не отдавал, пытаясь пройти игру сам. Во время этого всего они мило беседовали.

Всё это — рекламная кампания будущего фильма "Дэдпул-2". В российский прокат лента выходит 17 мая.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • Райан Рейнольдс
  • США
  • В мире
  • дэдпул2
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar