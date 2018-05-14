ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 09:06

Безногий 70-летний китаец покорил Эверест

Мужчина остался калекой из-за обморожения в 1975 году после первой своей неудачной экспедиции на высочайшую вершину мира.

Оставшийся без обеих ног 70-летний альпинист из Китая Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, добравшимся до вершины самой высокой горы в мире — Эвереста — с непальской стороны, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

— Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взошёл на вершину сегодня в 8:40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны, — приводит агентство сообщение ведомства.

Альпинист из Китая получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, как верховный суд государства разрешил людям с обеими ампутированными ногами, а также лишённым зрения подниматься на любые горы выше шести с половиной тысяч метров.

Перед восхождением Ся Боюй рассказал, что это его пятая попытка покорить высочайшую мировую вершину.

Ся Боюй остался без ног из-за обморожения в 1975 году после первой своей неудачной экспедиции на Эверест. Однако он не остановился. Альпинист пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах, но достижению цели мешали сход лавины, землетрясение и плохая погода.

До нынешнего времени единственным человеком без обеих ног, покорившим Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Он смог сделать это в 2006 году.

BannerImage
Анна Стрельцова
  • Новости
  • Китай
  • альпинисты
  • Непал
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar