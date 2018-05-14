Безногий 70-летний китаец покорил Эверест

Мужчина остался калекой из-за обморожения в 1975 году после первой своей неудачной экспедиции на высочайшую вершину мира.

Оставшийся без обеих ног 70-летний альпинист из Китая Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, добравшимся до вершины самой высокой горы в мире — Эвереста — с непальской стороны, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

Double amputee Xia Boyu scaled the world's highest peak #Qomolangma on Monday on his fifth attempt climbing the 8,848-metre mountain. https://t.co/uzmKl2v8hC pic.twitter.com/jjL9T2ArUW — China Plus News (@ChinaPlusNews) 14 мая 2018 г.

— Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взошёл на вершину сегодня в 8:40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны, — приводит агентство сообщение ведомства.

Альпинист из Китая получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, как верховный суд государства разрешил людям с обеими ампутированными ногами, а также лишённым зрения подниматься на любые горы выше шести с половиной тысяч метров.

Перед восхождением Ся Боюй рассказал, что это его пятая попытка покорить высочайшую мировую вершину.

Ся Боюй остался без ног из-за обморожения в 1975 году после первой своей неудачной экспедиции на Эверест. Однако он не остановился. Альпинист пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах, но достижению цели мешали сход лавины, землетрясение и плохая погода.