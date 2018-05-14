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Опубликовано 14 мая 2018, 10:56

Новые "Мстители" — самый кассовый фильм Marvel в истории

Кадр из фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Лента стартовала в китайском прокате. Мировые сборы уже превысили 1,6 миллиарда долларов.

Третьей части "Мстителей" без особых трудностей удалось возглавить американский прокат уже третий раз кряду. На третьей неделе лента потеряла только 46% сборов — собрала порядка 62 миллионов долларов.

Фильм хорошо стартовал в Китае. Лента собрала 200 миллионов долларов. Благодаря этому международная касса фильма на прошедшей неделе составила 343,1 миллиона долларов.

В общей сложности фильм собрал 1,6 миллиарда долларов. В США — 547 миллионов. Это пятый результат в истории кинематографа и первый среди фильмов Marvel. У "Мстителей" — 1,52 миллиарда, у "Эры Альтрона" — 1,4 миллиарда.

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Сергей Сурепин
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