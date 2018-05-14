Новые "Мстители" — самый кассовый фильм Marvel в истории

Лента стартовала в китайском прокате. Мировые сборы уже превысили 1,6 миллиарда долларов.

Третьей части "Мстителей" без особых трудностей удалось возглавить американский прокат уже третий раз кряду. На третьей неделе лента потеряла только 46% сборов — собрала порядка 62 миллионов долларов.

Фильм хорошо стартовал в Китае. Лента собрала 200 миллионов долларов. Благодаря этому международная касса фильма на прошедшей неделе составила 343,1 миллиона долларов.