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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 11:17

Создатели Half-Life заплатили хакерам более 100 тысяч долларов

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Разработчики ранее объявили кампанию, в рамках которой обязались вознаграждать пользователей за найденные ошибки в системе Steam.

Неделю назад Valve запустила программу HackerOne. Она увенчалась огромным успехом не только для компании, но и для самих хакеров.

За первую неделю пользователям выплатили практически 110 тысяч долларов. Эта огромная сумма показывает не только щедрость Valve, но и то, насколько много ошибок в системе безопасности сервиса цифровой дистрибуции Steam.

Самая большая награда — 3 тысячи долларов. В среднем хакеры получали по 400 долларов. Сейчас Valve продолжает работать с активными пользователями по этой программе.

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Сергей Сурепин
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