Создатели Half-Life заплатили хакерам более 100 тысяч долларов
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Разработчики ранее объявили кампанию, в рамках которой обязались вознаграждать пользователей за найденные ошибки в системе Steam.
Неделю назад Valve запустила программу HackerOne. Она увенчалась огромным успехом не только для компании, но и для самих хакеров.
За первую неделю пользователям выплатили практически 110 тысяч долларов. Эта огромная сумма показывает не только щедрость Valve, но и то, насколько много ошибок в системе безопасности сервиса цифровой дистрибуции Steam.
Самая большая награда — 3 тысячи долларов. В среднем хакеры получали по 400 долларов. Сейчас Valve продолжает работать с активными пользователями по этой программе.