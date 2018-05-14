Создатели Half-Life заплатили хакерам более 100 тысяч долларов

Разработчики ранее объявили кампанию, в рамках которой обязались вознаграждать пользователей за найденные ошибки в системе Steam.

Неделю назад Valve запустила программу HackerOne. Она увенчалась огромным успехом не только для компании, но и для самих хакеров.

За первую неделю пользователям выплатили практически 110 тысяч долларов. Эта огромная сумма показывает не только щедрость Valve, но и то, насколько много ошибок в системе безопасности сервиса цифровой дистрибуции Steam.