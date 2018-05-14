"Единая Россия" выдвинет кандидатуру Кудрина на пост главы Счётной палаты 15 мая

Сам экс-глава Минфина уже подтвердил своё согласие возглавить орган высшего финансового контроля.

Фракция "Единая Россия" официально рассмотрит и выдвинет экс-министра финансов Алексея Кудрина на пост председателя Счётной палаты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на одного из участников заседания фракции единороссов. Выдвижение, наиболее вероятно, состоится уже завтра, 15 мая.

— В случае, если Голикова закончит свои полномочия, "Единая Россия" будет рассматривать и предлагать кандидатуру Кудрина. Завтра будет фракция (заседание фракции. — Прим. ред.), — уточнил собеседник РИА "Новости".

Сам Кудрин, который принимал участие в сегодняшнем заседании, подтвердил своё согласие возглавить Счётную палату. К слову, о предварительном согласии Кудрина сообщалось и ранее, но с процедурной точки зрения было важно, чтобы он заявил об этом на встрече с единороссами.