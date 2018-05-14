В Кремле отреагировали на законопроект о наказании за поддержку санкций США
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сформулирует свою позицию по внесённому в Госдуму законопроекту об ответственности за поддержку санкций США после обсуждения документа в парламенте.
— Сначала будет обсуждение в парламенте, потом уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции (Кремля. — Прим. ред.), — заявил Песков. — Я не стал бы забегать вперёд.
В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за поддержку антироссийских санкций Запада. Документ предусматривает четыре года лишения свободы, принудительные работы или штраф до 600 тысяч рублей.