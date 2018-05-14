В Кремле отреагировали на законопроект о наказании за поддержку санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сформулирует свою позицию по внесённому в Госдуму законопроекту об ответственности за поддержку санкций США после обсуждения документа в парламенте.

— Сначала будет обсуждение в парламенте, потом уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции (Кремля. — Прим. ред.), — заявил Песков. — Я не стал бы забегать вперёд.