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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 12:58

В Кремле отреагировали на законопроект о наказании за поддержку санкций США

Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Сергеев&nbsp;

Фото: ©РИА Новости/Владимир Сергеев 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль сформулирует свою позицию по внесённому в Госдуму законопроекту об ответственности за поддержку санкций США после обсуждения документа в парламенте.

— Сначала будет обсуждение в парламенте, потом уже можно будет говорить о формировании какой-то позиции (Кремля. — Прим. ред.), — заявил Песков. — Я не стал бы забегать вперёд.

В Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за поддержку антироссийских санкций Запада. Документ предусматривает четыре года лишения свободы, принудительные работы или штраф до 600 тысяч рублей.

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Янковская Ольга
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