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Опубликовано 14 мая 2018, 11:55

Авторы новых "Мстителей" рассказали о судьбах героев, которые остались за кадром

Фото: &copy; Кадр со съемки&nbsp;фильма &ldquo;Мстители: Война бесконечности&rdquo;/kinopoisk.ru

Фото: © Кадр со съемки фильма “Мстители: Война бесконечности”/kinopoisk.ru

Джон и Энтони Руссо продолжают давать интервью, связанные с лентой "Война бесконечности".

В небольшой беседе с Huffington Post они рассказали о судьбе персонажей, которые остались за кадром в фильме "Мстители. Война бесконечности". Правда, затронули они далеко не всех.

В частности, братья Руссо отказались говорить о том, удалось ли пережить геноцид Таноса Джейн Фостер, Коргу, Миеку, Шури и лучшему другу Питера Паркера — Неду. По их словам, смертоносный щелчок Таноса точно пережили Накия, Утка Говард, а также Мэй Паркер.

Также режиссёры заявили, что в результате действий Таноса погибли Сиф, Бэтти Росс, а также Мэтт Деймон, который играл Локи на представлении в начале "Тор. Рагнарёк".

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Сергей Сурепин
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