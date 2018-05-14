Авторы новых "Мстителей" рассказали о судьбах героев, которые остались за кадром

Джон и Энтони Руссо продолжают давать интервью, связанные с лентой "Война бесконечности".

В небольшой беседе с Huffington Post они рассказали о судьбе персонажей, которые остались за кадром в фильме "Мстители. Война бесконечности". Правда, затронули они далеко не всех.

В частности, братья Руссо отказались говорить о том, удалось ли пережить геноцид Таноса Джейн Фостер, Коргу, Миеку, Шури и лучшему другу Питера Паркера — Неду. По их словам, смертоносный щелчок Таноса точно пережили Накия, Утка Говард, а также Мэй Паркер.