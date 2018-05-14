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Опубликовано 14 мая 2018, 14:07

Авторы игры про Конана-варвара предложили журналистам измерить свои гениталии

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Greg Miller

Фото: © twitter.com/Greg Miller

По словам разработчиков популярной игры, их приспособление необходимо для того, чтобы измерять длину "меча".

Бывший редактор IGN Грег Миллер опубликовал в своём "твиттере" предмет, который рассылают изданиям разработчики симулятора выживания Conan Exiles. Авторы игры предлагают журналистам измерить свои гениталии.

Предмет представляет собой 30-сантиметровую линейку. На ней в определённых местах нанесены обозначения, с помощью которых можно сравнивать "мечи". Так разработчики намекают на возможность настроить у игрового персонажа размер полового органа.

Например, примерно три сантиметра на линейке обозначены как "карманный ножик". Около восьми сантиметров уже идёт "короткий меч", на тринадцати — "обычный меч", 25 сантиметров — "двуручный меч", а максимальные 30 сантиметров — "башня слона".

Напомним, игра Conan Exiles полноценно вышла 8 мая. До этого она находилась в раннем доступе Steam.

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Сергей Сурепин
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