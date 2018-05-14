Авторы игры про Конана-варвара предложили журналистам измерить свои гениталии

По словам разработчиков популярной игры, их приспособление необходимо для того, чтобы измерять длину "меча".

Бывший редактор IGN Грег Миллер опубликовал в своём "твиттере" предмет, который рассылают изданиям разработчики симулятора выживания Conan Exiles. Авторы игры предлагают журналистам измерить свои гениталии.

Video game press mailer 2018. pic.twitter.com/ibpSHLw9GN — Greg Miller (@GameOverGreggy) 11 мая 2018 г.

Предмет представляет собой 30-сантиметровую линейку. На ней в определённых местах нанесены обозначения, с помощью которых можно сравнивать "мечи". Так разработчики намекают на возможность настроить у игрового персонажа размер полового органа.

Например, примерно три сантиметра на линейке обозначены как "карманный ножик". Около восьми сантиметров уже идёт "короткий меч", на тринадцати — "обычный меч", 25 сантиметров — "двуручный меч", а максимальные 30 сантиметров — "башня слона".