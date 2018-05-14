Звезда "Теории большого взрыва" не смотрела 95 процентов сериала

Даже несмотря на то, что актриса снимается в популярном американском шоу с 2010 года, она видела только пять процентов сериала.

Изначально она появилась в шоу в качестве эпизодического персонажа в третьем сезоне сериала. Однако уже с четвёртого сезона её персонаж регулярно появлялся в эпизодах. Биалик играет нейробиолога Эми, которая впоследствии стала девушкой Шелдона.

Актриса рассказала, что ей пришлось надолго забросить карьеру в кино и на ТВ из-за учёбы. Спустя более десяти лет ей просто нужны были деньги и медицинская страховка, поэтому она начала проходить различные прослушивания. Также Биалик призналась, что почти не смотрит сериал и не видела около 95 процентов всего шоу. Дело в том, что актрисе не нравится смотреть на себя со стороны.