Политик выдвинул свою кандидатуру во внутриигровой совет компьютерной игры

Американский дипломат в честь этого даже снял проморолик для своей избирательной кампании.

Поклонники игры EVE Online каждый год избирают своего рода игровое правительство. В игре оно называется "Совет звёздного управления".

Претендовать на место в совете могут игроки со всего мира. Десять человек, за которых отдадут больше всего голосов, каждый месяц будут встречаться с разработчиками, представляя интересы сообщества и обсуждая будущее вселенной EVE.

В этот раз выборы будут проходить уже в 13-й раз. Они начнутся 4 июня. Участие в них хочет принять Брайан Шёнеман. Это настоящий политик из штата Виргиния, использующий игровой псевдоним Бриск Рубаль. В реальной жизни он — лоббист от профсоюза торговых мореплавателей, дипломированный юрист. Сейчас Шёнеман служит в консультативном совете по экономике своего округа.