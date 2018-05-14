Политик выдвинул свою кандидатуру во внутриигровой совет компьютерной игры
Скриншот видео Brian Schoeneman
Американский дипломат в честь этого даже снял проморолик для своей избирательной кампании.
Поклонники игры EVE Online каждый год избирают своего рода игровое правительство. В игре оно называется "Совет звёздного управления".
Претендовать на место в совете могут игроки со всего мира. Десять человек, за которых отдадут больше всего голосов, каждый месяц будут встречаться с разработчиками, представляя интересы сообщества и обсуждая будущее вселенной EVE.
В этот раз выборы будут проходить уже в 13-й раз. Они начнутся 4 июня. Участие в них хочет принять Брайан Шёнеман. Это настоящий политик из штата Виргиния, использующий игровой псевдоним Бриск Рубаль. В реальной жизни он — лоббист от профсоюза торговых мореплавателей, дипломированный юрист. Сейчас Шёнеман служит в консультативном совете по экономике своего округа.
По словам дипломата, он лишь обычный игрок. Он никогда не командовал флотом. Свою кандидатуру выдвинуть ему предложили товарищи по альянсу The Initiative, узнав, кем он работает.