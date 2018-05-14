Кадыров всецело поддерживает законопроект о наказании за содействие санкциям США

Глава Чечни выражает надежду, что документ об уголовной ответственности в скором времени примут в России.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров назвал исключительно правильным шагом, что в Госдуму внесли законопроект об уголовном наказании за поддержку антироссийских санкций Запада. Он отметил, что всецело поддерживает этот документ, добавив, что надеется на скорейшее принятие законопроекта.

— Я считаю это исключительно правильным шагом. Мы с вами являемся свидетелями, как отдельные политики, именующие себя оппозиционерами, систематически встречались с представителями американской администрации и консультировали их, какие санкции могут быть наиболее болезненными для экономики России. Они сами с гордостью рассказывали об этом, — пишет Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

По словам лидера Чечни, он и ранее говорил о том, что это предательство, за которое следует наказывать.

— Но мои высказывания воспринимались как попытка нарушения прав человека, — добавил Кадыров.

Руководитель региона также отметил, что ему сложно представить, как какой-нибудь американский чиновник подсказывает, как принять меры, которые бы нанесли вред США.

— Выражаю надежду, что он (законопроект. — Прим. ред.) в самое ближайшее время вступит в силу и начнёт действовать во благо России, — подытожил глава Чечни.