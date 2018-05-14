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Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 17:30

"Извергает вредные вещества". Жириновский недоволен зданием Госдумы в Москве

Владимир Жириновский. Фото: &copy; РИА "Новости"

Владимир Жириновский. Фото: © РИА "Новости"

Лидер ЛДПР пожаловался на непригодные для работы условия уполномоченному по правам человека Татьяны Москальковой.

Лидер ЛДПР считает, что здание Госдумы в Москве является непригодным для работы и источает вредные вещества.

— Есть проблема, которая касается депутатов. Мы сидим в здании, непригодном для работы. Здание строилось по нормативам 80 лет назад, и уже сам бетон извергает такие вещества, вредные для дыхания, — сказал Владимир Жириновский в ходе встречи фракции с омбудсменом Татьяной Москальковой.

Он отметил, что сейчас вся страна дышит некачественным отравленным воздухом. По словам политика, причина в том, что в советские годы здания возводили без учёта того, как "в будущем это отразится на здоровье".

Ранее глава либерал-демократов уже предлогал провести "реновацию" Госдумы. По его мнению, отремонтировать здание нижней палаты парламента можно и без привлечения средств федерального бюджета.

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Евгений Грин
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