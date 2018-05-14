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Опубликовано 14 мая 2018, 14:46

Кристофер Нолан объяснил, в каком жанре он снимал трилогию "Бэтмен"

Фото &copy; Flickr/BagoGames

Фото © Flickr/BagoGames

Режиссёр посетил Каннский кинофестиваль. Он прокомментировал свои популярные фильмы во вселенной DC.

Стало известно, что Кристофер Нолан рассказал о жанрах трёх фильмов серии "Тёмный рыцарь". По его словам, лента "Бэтмен: Начало" — это "путешествие героя".

Продолжение — "Тёмный рыцарь" 2008 года — уже было "криминальным фильмом". А вот последняя глава — "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" — это "фильм о войне".

Также Нолан заявил, что жанры определяются злодеем каждого фильма. В "Начале" это "наставник" героя Ра'с аль Гул (Лиам Нисон). В "Тёмном рыцаре" — террористический Джокер (Хит Леджер). В "Возрождении легенды" — "милитаристский" Бэйн (Том Харди).

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Сергей Сурепин
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