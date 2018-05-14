Кристофер Нолан объяснил, в каком жанре он снимал трилогию "Бэтмен"

Режиссёр посетил Каннский кинофестиваль. Он прокомментировал свои популярные фильмы во вселенной DC.

Стало известно, что Кристофер Нолан рассказал о жанрах трёх фильмов серии "Тёмный рыцарь". По его словам, лента "Бэтмен: Начало" — это "путешествие героя".

Продолжение — "Тёмный рыцарь" 2008 года — уже было "криминальным фильмом". А вот последняя глава — "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" — это "фильм о войне".