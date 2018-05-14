Кристофер Нолан объяснил, в каком жанре он снимал трилогию "Бэтмен"
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Режиссёр посетил Каннский кинофестиваль. Он прокомментировал свои популярные фильмы во вселенной DC.
Стало известно, что Кристофер Нолан рассказал о жанрах трёх фильмов серии "Тёмный рыцарь". По его словам, лента "Бэтмен: Начало" — это "путешествие героя".
Продолжение — "Тёмный рыцарь" 2008 года — уже было "криминальным фильмом". А вот последняя глава — "Тёмный рыцарь: Возрождение легенды" — это "фильм о войне".
Также Нолан заявил, что жанры определяются злодеем каждого фильма. В "Начале" это "наставник" героя Ра'с аль Гул (Лиам Нисон). В "Тёмном рыцаре" — террористический Джокер (Хит Леджер). В "Возрождении легенды" — "милитаристский" Бэйн (Том Харди).