Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 мая 2018, 15:16

Звезда "Лиги справедливости" сыграет молодого Сальвадора Дали

Фото &copy; Flickr/Gage Skidmore

Фото © Flickr/Gage Skidmore

Биографическую ленту под названием "Земля Дали" снимает Мэри Харрон. Испанского сюрреалиста сыграет Эзра Миллер.

Актёр Эзра Миллер известен благодаря ролям в "Лиге справедливости" и "Фантастических тварях". Теперь он сыграет молодого художника Сальвадора Дали.

Действие фильма будет происходить в 70-х годах в США и Испании. Сэр Бен Кингсли ("Счастливое число Слевина") предстанет в образе зрелого художника, а музу Дали Галу воплотит Лесли Мэнвилл ("Малефисента").

Пока о дате выхода биографической ленты ничего неизвестно.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • Сальвадор Дали (художник)
  • В мире
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar