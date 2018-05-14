Звезда "Лиги справедливости" сыграет молодого Сальвадора Дали

Биографическую ленту под названием "Земля Дали" снимает Мэри Харрон. Испанского сюрреалиста сыграет Эзра Миллер.

Актёр Эзра Миллер известен благодаря ролям в "Лиге справедливости" и "Фантастических тварях". Теперь он сыграет молодого художника Сальвадора Дали.

Действие фильма будет происходить в 70-х годах в США и Испании. Сэр Бен Кингсли ("Счастливое число Слевина") предстанет в образе зрелого художника, а музу Дали Галу воплотит Лесли Мэнвилл ("Малефисента").