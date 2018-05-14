Владимир Жириновский рассказал о своей пенсии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи фракции партии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Госдуме рассказал о размере своей пенсии.

— У меня 25 тысяч пенсия, — приводит слова Жириновского РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России в 2018 году направит на выплату пенсий почти на 99 миллиардов рублей больше, чем в 2017-м.