Владимир Жириновский рассказал о своей пенсии
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи фракции партии с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой в Госдуме рассказал о размере своей пенсии.
— У меня 25 тысяч пенсия, — приводит слова Жириновского РИА "Новости".
Ранее стало известно, что Пенсионный фонд России в 2018 году направит на выплату пенсий почти на 99 миллиардов рублей больше, чем в 2017-м.
С 1 января 2018 года городской стандарт пенсии для неработающих пенсионеров увеличился на три тысячи рублей и составил 17,5 тысячи.