Суд оштрафовал казака за применение силы на несогласованной акции 5 мая в Москве

Тверской суд признал виновным Евгения Федорченко, применившего силу на несогласованной акции в Москве, передаёт телеграм-канал Mash. Он оштрафован на 1000 рублей за мелкое хулиганство.

Ранее сотрудники полиции в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий задержали 28-летнего мужчину. По версии следствия, молодой человек избивал казачьей нагайкой участников митинга на Пушкинской площади.

Напомним, 5 мая в Москве прошла несогласованная акция протеста. В ней, по данным полиции, приняли участие около 1,5 тысячи человек. Ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова отметила, что действия правоохранителей во время акции были корректны.