Футбольный комментатор проговорился. Лига чемпионов появится в FIFA 19
Спустя десять лет игра PES лишится эксклюзивных прав, связанных с престижным футбольным турниром.
Фото: © vk.com/FIFA 19
Спортивный комментатор Эверт Тен Напел подтвердил информацию о том, что Лига чемпионов появится в FIFA 19. Он заявил, что принимал участие в записи новых реплик для футбольного симулятора, в котором скоро появятся еврокубки.
Впервые информация о том, что чемпионат появится в FIFA 19, появилась в апреле. На протяжении последних десяти лет турнир был доступен только в PES, однако договор заканчивается 26 мая.
Пока EA официально не подтвердила наличие новых лиг в FIFA 19. Скорее всего, анонс состоится в рамках Е3 2018.