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Опубликовано 15 мая 2018, 06:56

Футбольный комментатор проговорился. Лига чемпионов появится в FIFA 19

Спустя десять лет игра PES лишится эксклюзивных прав, связанных с престижным футбольным турниром.

Фото: &copy; vk.com/FIFA 19

Фото: © vk.com/FIFA 19

Спортивный комментатор Эверт Тен Напел подтвердил информацию о том, что Лига чемпионов появится в FIFA 19. Он заявил, что принимал участие в записи новых реплик для футбольного симулятора, в котором скоро появятся еврокубки.

Впервые информация о том, что чемпионат появится в FIFA 19, появилась в апреле. На протяжении последних десяти лет турнир был доступен только в PES, однако договор заканчивается 26 мая.

Пока EA официально не подтвердила наличие новых лиг в FIFA 19. Скорее всего, анонс состоится в рамках Е3 2018.

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Сергей Сурепин
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