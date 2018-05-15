Футбольный комментатор проговорился. Лига чемпионов появится в FIFA 19

Спортивный комментатор Эверт Тен Напел подтвердил информацию о том, что Лига чемпионов появится в FIFA 19. Он заявил, что принимал участие в записи новых реплик для футбольного симулятора, в котором скоро появятся еврокубки.

Впервые информация о том, что чемпионат появится в FIFA 19, появилась в апреле. На протяжении последних десяти лет турнир был доступен только в PES, однако договор заканчивается 26 мая.