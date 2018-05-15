Звезда новых "Мстителей" недовольна танцем главного злодея в популярной игре

Актёр считает, что у титана Таноса должны быть другие танцевальные движения, а сам он лучше сможет всё это воспроизвести.

Журналисты IGN пообщались с актёром Джошем Бролином. Он сыграл главного злодея в фильме "Мстители. Война бесконечности" — титана Таноса.

Журналисты поинтересовались у актёра, как ему инициатива разработчиков Fortnite, которые добавили в игру Перчатку бесконечности. Благодаря этому артефакту игроки могут превратиться в Таноса и стать практически непобедимыми.