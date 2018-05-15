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Опубликовано 15 мая 2018, 07:17

Звезда новых "Мстителей" недовольна танцем главного злодея в популярной игре

Фото: &copy;&nbsp;Charles Sykes/Invision/AP

Фото: © Charles Sykes/Invision/AP

Актёр считает, что у титана Таноса должны быть другие танцевальные движения, а сам он лучше сможет всё это воспроизвести.

Журналисты IGN пообщались с актёром Джошем Бролином. Он сыграл главного злодея в фильме "Мстители. Война бесконечности" — титана Таноса.

Журналисты поинтересовались у актёра, как ему инициатива разработчиков Fortnite, которые добавили в игру Перчатку бесконечности. Благодаря этому артефакту игроки могут превратиться в Таноса и стать практически непобедимыми.

Актёр остался недоволен результатом. В частности, он не понял, почему в игре персонаж летает — в фильме такого не было. Также ему не понравился танец персонажа. По словам актёра, он мог бы сделать это лучше.

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Сергей Сурепин
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