Сериал о детстве Бэтмена закончится на пятом сезоне

В будущих сериях нам покажут финальную трансформацию Брюса Уэйна в супергероя Готэма.

Fox продлил сериал "Готэм" на пятый сезон. Он станет заключительным для шоу. Заключительные эпизоды сериала выйдут в середине следующего ТВ-сезона — в начале 2019 года.

Пятый сезон завершит историю становления героев и злодеев Готэма. Всего Fox хочет выпустить ещё 13 эпизодов. Совокупное количество серий превысит сотню.