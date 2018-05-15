Сериал о детстве Бэтмена закончится на пятом сезоне
Кадр из сериала “Готэм”/kinopoisk.ru
В будущих сериях нам покажут финальную трансформацию Брюса Уэйна в супергероя Готэма.
Fox продлил сериал "Готэм" на пятый сезон. Он станет заключительным для шоу. Заключительные эпизоды сериала выйдут в середине следующего ТВ-сезона — в начале 2019 года.
Пятый сезон завершит историю становления героев и злодеев Готэма. Всего Fox хочет выпустить ещё 13 эпизодов. Совокупное количество серий превысит сотню.
Напомним, сериал "Готэм" начался в 2014 году. Рейтинги шоу всегда оставляли желать лучшего.