Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 07:37

Сериал о детстве Бэтмена закончится на пятом сезоне

Кадр из сериала &ldquo;Готэм&rdquo;/kinopoisk.ru

Кадр из сериала “Готэм”/kinopoisk.ru

В будущих сериях нам покажут финальную трансформацию Брюса Уэйна в супергероя Готэма.

Fox продлил сериал "Готэм" на пятый сезон. Он станет заключительным для шоу. Заключительные эпизоды сериала выйдут в середине следующего ТВ-сезона — в начале 2019 года.

Пятый сезон завершит историю становления героев и злодеев Готэма. Всего Fox хочет выпустить ещё 13 эпизодов. Совокупное количество серий превысит сотню.

Напомним, сериал "Готэм" начался в 2014 году. Рейтинги шоу всегда оставляли желать лучшего.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • бэтмен
  • США
  • В мире
  • dc
  • fox
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar