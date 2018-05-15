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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 01:25

США усиливают охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции

Фото: &copy; РИА Новости/Давид Хизанишвили

Фото: © РИА Новости/Давид Хизанишвили

Поводом для таких мер стали опасения протестов из-за открытия американского посольства в Иерусалиме.

США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции, сообщает NBC со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

По имеющимся данным, в дипломатические представительства были направлены десятки морских пехотинцев, военные уже находятся на месте. Сейчас Госдепартамент и Пентагон рассматривают вариант усиления охраны дипмиссий в Ливане, Египте и Пакистане.

Напомним, в результате беспорядков на границе сектора Газа и Израиля, вызванных открытием американского посольства в Иерусалиме, погибло 55 человек.

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Евгений Шуваев
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