США усиливают охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции

Поводом для таких мер стали опасения протестов из-за открытия американского посольства в Иерусалиме.

США усилили охрану своих посольств в Иордании, Израиле и Турции, сообщает NBC со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны.

По имеющимся данным, в дипломатические представительства были направлены десятки морских пехотинцев, военные уже находятся на месте. Сейчас Госдепартамент и Пентагон рассматривают вариант усиления охраны дипмиссий в Ливане, Египте и Пакистане.