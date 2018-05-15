Члены партии "Яблоко" позвали журналиста Юрия Сапрыкина в мэры Москвы

Партийные праймериз будут проводиться открыто, к участию в них приглашаются политики, муниципальные депутаты и лидеры общественного мнения.

Группа членов партии "Яблоко" предложила журналисту Юрию Сапрыкину принять участие в партийных праймериз, на которых определится кандидат в мэры Москвы. Об этом пишет издание "Ведомости".

Сам Сапрыкин подтвердил эту информацию, однако заявил, что уже отказался.

— Это странная затея, особенно для человека, который никогда не принимал участия в публичной политике, — сказал журналист.

По словам члена "Яблока" Максима Каца, многие сторонники партии хотели бы видеть Сапрыкина на праймериз.

— Он был бы хорошим вариантом. Люди нашего фланга хотят видеть на выборах мэра людей твёрдых убеждений, которые много знают про Москву, также могут высказываться по федеральным темам, но при этом не бегут с шашкой наголо, — приводит издание слова Каца.

Выдвижение участников праймериз начнётся 15 мая. Затем 21–26 мая пройдут дебаты, а 27–29 мая состоится голосование. В голосовании примут участие почти четыре тысячи выборщиков, среди которых члены партии, муниципальные депутаты, журналисты и общественные деятели.