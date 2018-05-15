Игроки "Локомотива" попали в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018
Нападающий московского "Локомотива" Эдер. Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов
Футболисты столичного клуба попали в одну заявку вместе с пятикратным обладателем "Золотого мяча" Криштиану Роналду.
Тренерский штаб сборной Португалии во главе с Фернанду Сантушем опубликовал расширенную заявку команды на предстоящий чемпионат мира в России.
Всего в заявку попали 35 человек. Из них 16 участвовали на последнем чемпионате Европы в 2016 году, в том числе и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Кроме того, два игрока московского "Локомотива", который недавно стал чемпионом России, — Эдер и Ману Фернандеш — также попали в расширенный список.
Расширенная заявка сборной Португалии на чемпионат мира:
- вратари: Антони Лопеш ("Лион", Франция), Бету ("Гёзтепе", Турция), Руй Патрисиу ("Спортинг");
- защитники: Антунеш ("Хетафе", Испания), Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Седрик Суареш ("Саутгемптон", Англия), Жуан Канселу ("Интер", Италия), Жозе Фонте ("Далянь Ифан", Китай), Луиш Нету ("Фенербахче", Португалия), Мариу Руи ("Наполи", Италия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рафаэл Геррейру ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра ("Порту"), Роланду ("Марсель", Франция), Рубен Диас ("Бенфика");
- полузащитники: Мануэл Фернандеш ("Локомотив", Россия), Адриен Силва ("Лестер", Англия), Андре Гомеш ("Барселона", Испания), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Вест Хэм", Англия), Жоау Моутинью ("Монако"), Рубен Невиш ("Вулверхэмптон", Англия), Сержиу Оливейра ("Порту"), Вильям Карвалью ("Спортинг");
- нападающие: Эдер ("Локомотив", Россия), Андре Силва ("Милан", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Криштиану Роналду ("Реал", Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Нани ("Лацио", Италия), Паулиньо ("Брага"), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция), Маркуш Лопеш ("Монако").
Окончательный список из 23 игроков будет обнародован 17 мая. Чемпионат мира начнётся 14 июня. Сборная Португалии попала в группу B, где сыграет против Испании, Ирана и Марокко.