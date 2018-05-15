Игроки "Локомотива" попали в расширенный состав сборной Португалии на ЧМ-2018

Всего в заявку попали 35 человек. Из них 16 участвовали на последнем чемпионате Европы в 2016 году, в том числе и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Кроме того, два игрока московского "Локомотива", который недавно стал чемпионом России, — Эдер и Ману Фернандеш — также попали в расширенный список.