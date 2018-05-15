Далай-лама рассказал, как принять сложное решение

Чтобы сделать правильный выбор, необходим "покой ума" и "тщательное объективное исследование".

Далай-лама на встрече с российскими учёными в своей резиденции в Дхарамсале рассказал о том, что для принятия верного решения в сложной ситуации нужно оценить её без страхов и эмоций, посоветоваться с искренними друзьями, после чего сделать выбор без каких-либо сожалений.

— Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным, — приводит слова далай-ламы РИА "Новости".

Кроме того, он подчеркнул, что эмоции порождают предвзятость, а любое предвзятое решение будет ошибочным.

— Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности, — заключил духовный лидер буддистов.