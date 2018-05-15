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Опубликовано 15 мая 2018, 04:22

Далай-лама рассказал, как принять сложное решение

Далай-лама. Фото: &copy; РИА Новости/Нина Алексеева

Далай-лама. Фото: © РИА Новости/Нина Алексеева

Чтобы сделать правильный выбор, необходим "покой ума" и "тщательное объективное исследование".

Далай-лама на встрече с российскими учёными в своей резиденции в Дхарамсале рассказал о том, что для принятия верного решения в сложной ситуации нужно оценить её без страхов и эмоций, посоветоваться с искренними друзьями, после чего сделать выбор без каких-либо сожалений.

— Необходимо максимально задействовать свои умственные способности, анализировать снова и снова. Нельзя позволять, чтобы эмоции влияли на ваше решение. Если вы примете какое-то решение под действием эмоций, то потом, когда эмоции улягутся, вы увидите, что решение было ошибочным, — приводит слова далай-ламы РИА "Новости".

Кроме того, он подчеркнул, что эмоции порождают предвзятость, а любое предвзятое решение будет ошибочным.

— Очень важно сперва провести тщательное исследование. А когда решение принято, нужно проявить силу воли, действовать решительно, невзирая на трудности, — заключил духовный лидер буддистов.

Он признался, что поступает точно так же в сложной ситуации.

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Евгений Шуваев
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