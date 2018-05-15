Полпред президента в Госдуме назвал цель проекта о контрсанкциях

По словам Гарри Минха, вынесенный на первое чтение в Госдуме документ как инструмент стал более гибким.

Полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх назвал цель законопроекта "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств". По его словам, в сложившихся обстоятельствах необходимо дать адекватный ответ инициаторам санкций, однако это не должно быть во вред российским гражданам.

— Задача — не просто, как принято говорить, "выстрелить", а в кого попадём, пусть даже в самих себя, — не так важно, — приводит его слова ТАСС. — Смысл наших контрмер не в том, чтобы "пошуметь".

По словам Минха, вынесенный на первое чтение в Госдуме документ как инструмент стал более гибким, однако до начала его реализации всё же сложно оценивать степень "мягкости или жёсткости".