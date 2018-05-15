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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 08:44

В Кемерове приступили к сносу комплекса зданий ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Патрин

Фото: ©РИА Новости/Александр Патрин

На месте сгоревшего здания будет обустроен сквер, причём за его строительством жители города смогут наблюдать в реальном времени.

В Кемерове начался снос зданий торгового центра "Зимняя вишня", где в марте произошёл крупный пожар.

— Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра "Зимняя вишня". Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап — демонтаж вспомогательных зданий, — сказал журналистам врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

На месте снесённого ТЦ будет обустроен сквер. Именно за него высказалось большинство местных жителей. По словам Цивилёва, на стройплощадке установят две веб-камеры, при помощи которых любой желающий сможет следить за этапами строительства в режиме реального времени.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" произошёл 25 марта. По последним данным, в результате крупнейшего возгорания погибло 60 человек. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят восемь человек.

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Евгений Шуваев
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