В Кемерове приступили к сносу комплекса зданий ТЦ "Зимняя вишня"

На месте сгоревшего здания будет обустроен сквер, причём за его строительством жители города смогут наблюдать в реальном времени.

В Кемерове начался снос зданий торгового центра "Зимняя вишня", где в марте произошёл крупный пожар.

— Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра "Зимняя вишня". Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап — демонтаж вспомогательных зданий, — сказал журналистам врио губернатора Кузбасса Сергей Цивилёв.

На месте снесённого ТЦ будет обустроен сквер. Именно за него высказалось большинство местных жителей. По словам Цивилёва, на стройплощадке установят две веб-камеры, при помощи которых любой желающий сможет следить за этапами строительства в режиме реального времени.