Как ранее сообщалось, на месте сгоревшего здания будет обустроен мемориальный сквер.

В Кемерове сносят здание торгового центра "Зимняя вишня", где в результате крупного пожара погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

Как ранее сообщалось, на месте ТЦ будет обустроен мемориальный сквер. По словам врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, на стройплощадке установят две веб-камеры, благодаря которым любой желающий сможет следить за этапами строительства в режиме реального времени.