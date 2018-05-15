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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 09:46

В Кемерове сносят "Зимнюю вишню" — кадры с дрона

Как ранее сообщалось, на месте сгоревшего здания будет обустроен мемориальный сквер.

В Кемерове сносят здание торгового центра "Зимняя вишня", где в результате крупного пожара погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

Как ранее сообщалось, на месте ТЦ будет обустроен мемориальный сквер. По словам врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилёва, на стройплощадке установят две веб-камеры, благодаря которым любой желающий сможет следить за этапами строительства в режиме реального времени.

Лайф писал о том, что следствие рассматривает несколько версий произошедшего 25 марта пожара, главной из которых является неисправность электропроводки. По делу арестованы восемь человек.

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Майя Селезнёва
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