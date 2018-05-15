Мёртвого героя Marvel заметили на съёмках четвёртых "Мстителей"

Режиссёры "Мстителей" рассказывали, что они ещё не полностью завершили съёмки нового фильма. При этом стало известно, что в ленте может появиться уже погибший персонаж.

Как удалось выяснить журналистам, на съёмочной площадке четвёртых "Мстителей" появился Пьетро Максимофф (Ртуть). Персонажа в фильме "Первый мститель: Другая война" сыграл Аарон Тейлор-Джонсон.

Ртуть и его сестра Ванда (Алая Ведьма), роль которой сыграла Элизабет Олсен, подверглись экспериментам барона Вольфганга фон Штрукера — он изучал скипетр Локи. В итоге в скипетре удалось найти Камень Разума, который наделил Ванду телепатией и телекинезом, а Пьетро — суперскоростью.

Изначально эти герои работали на Гидру, позже перешли на сторону Альтрона, но в итоге стали частью команды Мстителей. Во время битвы за Зоковию Ртуть использовал свою суперскорость, чтобы пожертвовать жизнью и спасти Соколиного Глаза.

Предполагается, что Аарон Тейлор-Джонсон в образе Ртути появился на съёмках из-за того, что сюжет фильма включает в себя путешествия во времени.