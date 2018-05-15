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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 11:15

Мёртвого героя Marvel заметили на съёмках четвёртых "Мстителей"

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Режиссёры "Мстителей" рассказывали, что они ещё не полностью завершили съёмки нового фильма. При этом стало известно, что в ленте может появиться уже погибший персонаж.

Как удалось выяснить журналистам, на съёмочной площадке четвёртых "Мстителей" появился Пьетро Максимофф (Ртуть). Персонажа в фильме "Первый мститель: Другая война" сыграл Аарон Тейлор-Джонсон.

Ртуть и его сестра Ванда (Алая Ведьма), роль которой сыграла Элизабет Олсен, подверглись экспериментам барона Вольфганга фон Штрукера — он изучал скипетр Локи. В итоге в скипетре удалось найти Камень Разума, который наделил Ванду телепатией и телекинезом, а Пьетро — суперскоростью.

Изначально эти герои работали на Гидру, позже перешли на сторону Альтрона, но в итоге стали частью команды Мстителей. Во время битвы за Зоковию Ртуть использовал свою суперскорость, чтобы пожертвовать жизнью и спасти Соколиного Глаза.

Предполагается, что Аарон Тейлор-Джонсон в образе Ртути появился на съёмках из-за того, что сюжет фильма включает в себя путешествия во времени.

Напомним, российская премьера четвёртых "Мстителей" запланирована на 2 мая 2019 года.

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Сергей Сурепин
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