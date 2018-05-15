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Опубликовано 15 мая 2018, 11:36

Сериал "Секретные материалы" закрывают

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Ранее создатели культового шоу ещё рассматривали возможность снимать новые сезоны без участия главной актрисы Джиллиан Андерсон.

Fox не включил сериал "Секретные материалы" в своё расписание на сезоны 2018–2019 годов. Руководитель Fox Television дал чётко понять, что планов на продолжение сейчас нет.

Сериал возродили в 2016 году. Тогда мы увидели десятый сезон — это была одноразовая "акция невиданной щедрости". Однако рейтинги были очень высокими, поэтому Fox заказал ещё один сезон. Во второй раз к шоу подобного интереса уже не было, поэтому сериал закрыли.

Вместе с этим Fox не отказывается от идеи возвращать к жизни старые сериалы. Сейчас канал готовится к новому сезону "Побега из тюрьмы" и очередного сериала в рамках франшизы "24 часа".

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Сергей Сурепин
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