Сериал "Секретные материалы" закрывают
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Ранее создатели культового шоу ещё рассматривали возможность снимать новые сезоны без участия главной актрисы Джиллиан Андерсон.
Fox не включил сериал "Секретные материалы" в своё расписание на сезоны 2018–2019 годов. Руководитель Fox Television дал чётко понять, что планов на продолжение сейчас нет.
Сериал возродили в 2016 году. Тогда мы увидели десятый сезон — это была одноразовая "акция невиданной щедрости". Однако рейтинги были очень высокими, поэтому Fox заказал ещё один сезон. Во второй раз к шоу подобного интереса уже не было, поэтому сериал закрыли.
Вместе с этим Fox не отказывается от идеи возвращать к жизни старые сериалы. Сейчас канал готовится к новому сезону "Побега из тюрьмы" и очередного сериала в рамках франшизы "24 часа".