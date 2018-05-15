Сериал "Секретные материалы" закрывают

Fox не включил сериал "Секретные материалы" в своё расписание на сезоны 2018–2019 годов. Руководитель Fox Television дал чётко понять, что планов на продолжение сейчас нет.

Сериал возродили в 2016 году. Тогда мы увидели десятый сезон — это была одноразовая "акция невиданной щедрости". Однако рейтинги были очень высокими, поэтому Fox заказал ещё один сезон. Во второй раз к шоу подобного интереса уже не было, поэтому сериал закрыли.