Депутаты предложили запретить хранение госрезервов в ценных бумагах США

В ходе заседания также будет рассмотрен закон, который предоставит президенту и правительству широкие полномочия по контрсакциям.

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили запретить размещать средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценных бумагах США. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 15 мая.

— Суть законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США... Уж если мы начинаем контрсанкции, то давайте начинать именно с этого, — пояснил Миронов.