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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 12:12

Депутаты предложили запретить хранение госрезервов в ценных бумагах США

Фото: &copy;РИА Новости/Александр Демьянчук

Фото: ©РИА Новости/Александр Демьянчук

В ходе заседания также будет рассмотрен закон, который предоставит президенту и правительству широкие полномочия по контрсакциям.

Депутаты Госдумы от "Справедливой России" предложили запретить размещать средства российского Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценных бумагах США. Как сообщил лидер партии Сергей Миронов, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение нижней палаты парламента 15 мая.

— Суть законопроекта в запрете размещения средств национального благосостояния в облигациях и других ценных бумагах США... Уж если мы начинаем контрсанкции, то давайте начинать именно с этого, — пояснил Миронов.

По его словам, сегодня, 15 мая, на пленарном заседании депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении два законопроекта о контрсанкциях. Второй предполагает принятие рамочного закона, который предоставит президенту и правительству широкие полномочия по введению ответных мер в отношении США и присоединившихся к антироссийским санкциям стран.

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Алёна Темирчиева
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