Госдума одобрила в первом чтении проект о лишении свободы за поддержку санкций

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за поддержку западных санкций. Согласно документу, за соблюдение ограничительных мер предполагается наказание в виде четырёх лет лишения свободы, штраф до 600 тысяч рублей или принудительные работы.

Наказание предусматривается и для граждан России, которые способствуют введению ограничительных мер против нашей страны. Их предлагают лишать свободы сроком до трёх лет и наказывать штрафом до 500 тысяч рублей.