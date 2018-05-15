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Регион
Опубликовано 15 мая 2018, 12:46

Госдума одобрила в первом чтении проект о лишении свободы за поддержку санкций

Фото: &copy;РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото: ©РИА Новости/Наталья Селиверстова

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении проект закона об уголовной ответственности за поддержку западных санкций. Согласно документу, за соблюдение ограничительных мер предполагается наказание в виде четырёх лет лишения свободы, штраф до 600 тысяч рублей или принудительные работы.

Наказание предусматривается и для граждан России, которые способствуют введению ограничительных мер против нашей страны. Их предлагают лишать свободы сроком до трёх лет и наказывать штрафом до 500 тысяч рублей.

Авторами документа стали Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, лидеры четырёх фракций и т.д.

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Янковская Ольга
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